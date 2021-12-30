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Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Meclise 9 Ocak'ta toplanma çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Meclise 9 Ocak'ta toplanma çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, yeni Irak Meclisini 9 Ocak'ta ilk toplantısını yapmaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, yeni Irak Meclisini 9 Ocak'ta ilk toplantısını yapmaya çağırdı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Federal Mahkemesi'nin 10 Ekim'deki Meclis seçimlerinin sonuçlarını onaylamasının ardından imzaladığı kararname ile Meclise 9 Ocak'ta toplanma talimatı verdi. Kararnameyi Twitter hesabından yayınlayan Cumhurbaşkanı Salih, ülkenin çıkarlarını ve Iraklıları korumak, Iraklılara hizmet etmek ve egemenliğini geliştirmek için etkili bir hükümet" kurulmasını umduğunu ifade etti.

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının, seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylanmasının ardından 15 gün içinde en yaşlı milletvekilinin başkanlığında Meclisi ilk toplantıya çağırması ve meclis başkanını seçmeye davet etmesi gerekiyor. - BAĞDAT

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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