Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih istifa etti

26.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:20

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, istifa dilekçesini Irak Parlamentosuna sundu.



Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, protestocuların kabul etmediği bir adayı başbakan olarak atamaktansa istifa etmeyi uygun bulduğunu ifade ederek, istifasını parlamentoya sundu. Salih açıklamasında, "Irak halkı için protesto hareketinin getirdiği esaslar ışığında ülkenin kişisel ve politik düşüncelerinden önce ulusal çıkarlara bakmamız zorunludur" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA