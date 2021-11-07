Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi - Haberler
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Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'nin ikamet ettiği Yeşil Bölge'deki evine silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği kaydedildi. Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edilen açıklamada, suikast girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Kazımi'nin 3 korumasının yaralandığı ifade edildi. - ERBİL

Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi

Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi

Irak Başbakanı Kazımi'ye SİHA'lı suikast girişimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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