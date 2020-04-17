"İptal olan biletler mağduriyet oluşturmadı"
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Yaşar Çelik, CEO, Güncel

"İptal olan biletler mağduriyet oluşturmadı"

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yurt içi ve yurt dışı seyahati konusunda çeşitli önemler alınırken, bileti olan yolculara ise iptal ya da erteleme konusunda çeşitli işlemler yapıyor.

17.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:46

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında yurt içi ve yurt dışı seyahati konusunda çeşitli önemler alınırken, bileti olan yolculara ise iptal ya da erteleme konusunda çeşitli işlemler yapıyor. Son 15 günde 50 bine yakın biletin iptal edildiğini belirten Biletall.com Ceo'su Yaşar Çelik, "Bilet iptali yapan yolcularımız, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çağrı merkezimiz tarafından tek tek aranıyor. Süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz fakat bu dönemde önceliğimiz ailemizin birer üyesi gördüğümüz çalışanlarımız ve kullanıcılarımız" ifadelerini kullandı.

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğünün açıklamasından sonra alınan önlemler her geçen gün arttırılıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda yurt içi ve yurt dışı seyahati konusunda önemli kararlar verildi. Karardan sonra bileti olan yolcular, seyahat işlemlerini yaptıkları platformdan ya da acentelerden iptal işlemleri gerçekleştirmeye başladılar. Firmalarda bu konuda vatandaşların mağdur olmaması için müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Son 15 gün için 50 bine yakın biletin iptal edildiğini açıklayan Biletall.com Ceo'su Yaşar Çelik, "Bu süreçte en önem verdiğimiz noktaların başında müşteri memnuniyeti geliyor. Bizden iptal işlemi gerçekleştiren kullanıcılarımızı müşteri hizmetlerimiz tek tek arayarak herhangi bir problemin olup olmadığını soruyor. Eğer bir sorun oluştuysa çözüm üretiliyor. Belli bir süre daha sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz. Zaruri bir nedenden dolayı seyahat etmek zorunda olan kişiler ise hijyeni elden bırakmamalarını öneriyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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