İpsala'da 20. Çeltik ve Tarım Fuarı düzenlenecek

18.08.2019 11:06

İpsala Belediyesi organizasyonuyla 20. Çeltik ve Tarım Fuarı düzenlenecek.

İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın İpsala esnafına katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinliklerin ilçe merkezindeki pazar yeri çevresinde gerçekleşeceğini aktaran Ünsal, şunları kaydetti:

"28 Ağustos Çarşamba günü saat 19.30'da kortej yürüyüşü ile başlayacağımız etkinliklerimiz, bu sene ilçe esnafımızın daha fazla fazla yararlanabilmesi için İpsala merkezde gerçekleştireceğiz. 5 gün sürecek Festival etkinliklerimizde sünnet şöleni, Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri, trap yarışması, bisiklet yarışması, pirinç yemekleri yarışması ve ünlü sanatçılar konser verecek. Halkımızı festivalimize bekliyoruz."

Kaynak: AA