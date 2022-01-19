iPhone telefonların zil sesini taklit eden papağan sosyal medyada viral oldu

Hindistan'da iPhone telefonların zil sesini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu. Papağanın görüntülerini hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı, duydukları sesin oldukça etkileyici olduğuna vurgu yapıyor.

Hindistan'da iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu. Sosyal medyada gündem olan Gucci Gowda isimli papağan, iPhone modeli telefonların ünlü zil sesini taklit edebiliyor.

"BİR PAPAĞANDAN DUYDUĞUM EN ETKİLEYİCİ SES"

Bu yeteneği sayesinde görüntüleri kısa sürede çok sayıda paylaşım alan Gucci hakkında bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu muhtemelen bir papağandan duyduğum en etkileyici ses, muhteşem" paylaşımında bulundu.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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