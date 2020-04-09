iPhone 9 Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı
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Apple, Teknoloji

iPhone 9 Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı

Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone 9, JD.com'da ön siparişe açıldı. Gelin hep beraber ön siparişe açılan iPhone 9'a yakından bakalım.

09.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:51
iPhone 9 Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı

Apple'ın yeni uygun fiyatlı akıllı telefon modeli iPhone 9, JD.com'da ön siparişe açıldı. Gelin hep beraber ön siparişe açılan iPhone 9'a yakından bakalım.

iPhone 9 Özellikleri Nasıl Olacak?

JD.com'da iPhone 9'un 5G bağlantısını desteklememesi dışında hiçbir ayrıntıyı göstermiyor. Cihazın resmi bile ne yazık ki yok. Gelen sızıntılara göre, iPhone 9, 15 Nisan'da piyasaya sürülecek ve 22 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.

iPhone 9'un A13 Bionic işlemciden gücün alacağı ve 3 GB RAM'e sahip olacağı bilgisi sızdırıldı. 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanına sahip olması beklenen iPhone 9, 4.7 inçlik ekran ile gelebilir. iPhone 9, TouchID sensörüne sahip olacak.

iPhone 9'da iPhone 8'e kıyasla daha büyük bir kamera sensörünün bulunacağı konuşulmakta. JD.com'da akıllı telefonun ön sipariş fiyatı 9.999 Çin Yuanı olarak gösterilmekte. Bu fiyatı şu anki kur ile hesapladığımızda 9.598 TL'ye tekabül ediyor.

Apple tarafından yeni iPhone modeli hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler iPhone 9 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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