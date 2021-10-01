İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gazetecilerle bir araya geldi - Haberler
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İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aydın, kentin tarihi ve kültürel yapısına uygun çalışma yürüteceklerini söyledi.

Her şeyden önce şehrin bir kimliği olması gerektiğini anlatan Aydın, "Göreve başladığım günden bu yana yaptığımız incelemelerde birçok binanın şehir kimliğine aykırı yapıldığını tespit ettik. O binaları yeniden yapmamız çok zor ama yeni yapılacak binalarla ilgili bir çalışma yapacağız. Yine yollarla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. İlçemizdeki 3 sokakta sürdürülen yol çalışmalarını kış gelmeden tamamlayacağız." dedi.

İlçede yıllardır yapılmayan hizmetlerin olduğunu, bunları hayata geçirmek için de koordineli bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığını merkeze alan bir çalışma programımız olacak. Tam da bu noktada herkesçe bilinmeyen içme sularımızın aktığı boruları yeniliyoruz. Çalışmalarımızı en hızlı ve tüm kurumlarla koordineli yürütüyoruz. Ara sokaklarda kaldırım işgalleri söz konusu. İşportacılar evlerine ekmek götürme derdinde ama şehrin kimliğine de zarar veriyor. Onları mağdur etmeden bir çalışma yürüteceğiz. Sorunlarımız çok fazla bunların farkındayız. İnşallah istihdamı artırıcı projelere destek vereceğiz. Kentin tarihi değerlerine renk katacak çalışmalarımız olacak. İnsanların esenliğini artırmaya yönelik hizmetlerimiz olacak. Gençlerimizi güzel yollara sevk edecek bir hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz."

Gazeteciler de kentin sorunlarını aktardı.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Aydın, gazetecilerle bir araya geldi

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
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