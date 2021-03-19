İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi
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İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi

19.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:21
İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların kendi ekmeklerini pişirebilmeleri için Bostaniçi Mahallesi'nde 'tandır evi' yapıyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşların kendi ekmeklerini pişirebilmeleri için Bostaniçi Mahallesi'nde 'tandır evi' yapıyor.

İpekyolu Belediyesi, sokaklarda gelişigüzel yapılan tandırların oluşturdukları görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için bin 300 konutun yer aldığı Bostaniçi TOKİ'de 5 adet tandır evi yapacak. Belediyeye bağlı Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve içerisinde vestiyer ile hamur hazırlama alanları da bulunan tandır evleri, 85 metrekareden oluşacak.

52 haneye 1 tandır evi

İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediye olarak toplumsal değerlerin ve geleneksel kültürün korunmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımız için projeler geliştiriyoruz. Projelerimizde insanlığın ve doğanın sağlıklı geleceği için çevreyi korumayı görev biliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi, çevre dostu bir anlayışla yürütüyoruz. Bostaniçi Mahallemizde de TOKİ'lerin bulunduğu alanda bu anlayışla 'Tandır Evi' projemizi hayata geçiriyoruz. Projemiz ile birlikte bin 300 konutun yer aldığı TOKİ'lerde her 52 haneye 1 adet tandır evi düşecek. Tandırlarımız geniş, ferah ve işlevsel olacak" denildi. - VAN

İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi
İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi
İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi
İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi
İpekyolu Belediyesinden 'Tandır Evi' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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