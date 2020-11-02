İpek ve İdil kardeşler kimdir? İzmir depremi İpek - İdil kardeşler olayı nedir?
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İpek ve İdil kardeşler kimdir? İzmir depremi İpek - İdil kardeşler olayı nedir?

02.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:14
İpek ve İdil kardeşler kimdir? İzmir depremi İpek - İdil kardeşler olayı nedir?

İpek ve İdil kardeşler İzmir depreminde göçük altında kaldı. Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok apartman ağır hasar alırken, bir kısmı da yıkıldı. İşte, İdil ve İpek kardeşler hakkında detaylar...

30 Ekim Cuma günü aat 14.51 sıralarında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası çöken Emrah Apartmanı enkazında sıkışan İdil ve İpek kardeşler ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Büyük İzmir depreminin üzerinden 58 saat geçti ve yıkılan 8 katlı Emrah Apartmanı'ndan yeni haberler geldi.

İDİL VE İPEK KARDEŞLER KİMDİR?

Cuma günü saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık deprem sırasında Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı çöktü. Apartman enkazında kalanlar arasında İdil Şirin ve kardeşi İpek Şirin bulunuyordu.

İPEK - İDİL KARDEŞLER OLAYI NEDİR?

İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremin üzerinden geçen 58 saatlik süre sonunda enkazdan 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak çıkarıldı. Ancak kardeşi İpek Şirin'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan İdil Şirin'in yanı sıra, kardeşi İpek Şirin'in cenazesi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Konu hakkında açıklamayı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Twitter hesabından yaptı. Soyer; ''Depremden 58 saat sonra enkaz altından sağ salim çıkarılan İdil ile sevindik, kardeşi İpek'i kaybettiğimizi öğrenince yıkıldık. Dualarımız yeni mucizeler için. Kurtarma ekiplerimize güç kuvvet diliyorum. Güzel haberler bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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