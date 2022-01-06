İpek Tanrıyar kimdir? Nereli, kaç yaşında? İpek Tanrıyar kiminle evli, çocuğu var mı?

İpek Tanrıyar kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, bir süre kariyerine ara vererek Murat Evler ile evliliklerinden dünyaya getirdği oğlu Aras'ın bakımına zaman ayırmıştı. Doğal imajı ile de çok konuşulan İpek Tanrıyar'ın eski hali merak konusu oldu. Peki, İpek Tanrıyar kimdir? İşte İpek Tanrıyar'ın eski hali ve çocuğu...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

İpek Tanrıyar, 25 Ekim 1980'da İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde oynadı. Milano'da bir Türk'ün sahibi olduğu mankenlik ajansında çalıştı.

Daha sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri gibi çeşitli dizilerde rol aldı. En çok, sanatçı Mutaf'ın "Aişa" şarkısının video klibinde oynamasıyla ünlenmiştir.

28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi. Evliliğinden bir yıl sonra ise bebek sahibi olan İpek Tanrıyar, çocuğuna Aras ismini verdi.

İPEK TANRIYAR DİZİLERİ

Kendi Okulumuza Doğru (2008)

Hayal ve Gerçek (2007) - Firuze

Sıla (2006)

Sensiz Olmuyor (2005) - Aslı

Brindar (2004)

Japonyalı Gelin (2003)

Serseri (2003) - Eylül

Karaoğlan (2002) - Ülger

Belalım Benim (2002)

Bir Tatlı Huzur (2002)

Karate Can (2000)

İPEK TANRIYAR'IN EŞİ MURAT EVLER KİMDİR?

Murat Evler hakkında ise çok fazla detay bilinmiyor. Murat Evler hakkında yalnızca bilinen, 39 yaşında olduğu.

İpek Tanrıyar ve Murat Evler çifti 2017 yılından beri birlikteydi.

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