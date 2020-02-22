İpek Ongun, üretici kadınların hayatını kitaplaştıracak

22.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:59

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından 2014 Ağustos ayında açılışı gerçekleşen ve kısa sürede adını dünyaya duyuran Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarındaki üretici kadınların hayatı kitap oluyor. Türkiye'nin en önemli yazarlarından İpek Ongun, üretici kadınların hayatını anlatan bir kitap yazmak için kolları sıvadı.



Mezitli Belediyesinden yapılan acıkmaya göre, 90'lı yıllarda yazmaya başladığı kitapları yıllarca baskı rekorları kıran Yazar İpek Ongun, onlarca kitap sığdırdığı kariyerine üretici kadınların yaşam hikayelerinden oluşan kitabını ekleyecek.



Üretici kadınların hayatlarını daha detaylı incelemek için üretim alanlarını gezen Ongun, son olarak Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti. Başkan Tarhan'a 'Anlat Anneanne' kitabını hediye eden Ongun, Kadın Üretici Pazarı hakkında bilgi aldı.



Kadın üreticilerin dünyaya örnek olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, bundan sonraki hayalinin bir şalvarlı kadını parlamentoda görmek olduğunu ifade etti. Ongun'un Türkiye'nin önemli yazarlarından birisi olduğunu ve üretici pazarına ilgi duyduğundan dolayı onur duyduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "İpek hanımı 90'lı yıllardan beridir yakinen takip edip, birçok kitabına hayranlık duymuşumdur. Şimdi ise Mezitli'nin yüreği büyük kadınları için yazmaya başlaması bizleri oldukça mutlu etmiştir. İlçemizde İpek hanımın adına ait parkın olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. 2014 yılında açılışını yaptığımız üretici pazarımızın; tekil olmaktan çıkıp yarınlarda örgütlü ve adını dünyaya duyuracağı bir hale geleceğine inanıyordum. Tüm bunları başardık. Şimdiki hayalim ise bir üretici kadınımızı parlamentoda görmektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA