Ip Man 3 filmi oyuncuları kimler? Ip Man 3 konusu nedir?

Bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak film Ip Man, 5 Şubat 2016 tarihinde vizyona girdi. Peki, Ip Man 3 filmi oyuncuları kimler? Ip Man 3 konusu nedir?

Wilson Yip yönetmenliğinde,Aksiyon, Biyografi, Drama türündeki film bu akşam Show TV ekranlarında saat 23:30'da yayınlanacak. Peki, Ip Man 3 filmi oyuncuları kimler? Ip Man 3 konusu nedir?

IP MAN 3 KONUSU NEDİR?

1950'lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin – Chi isminde, kendi gibi Wing Chun sporuyla ilgilenen bir adamla tanışır. Tesadüfi karşılamaları sonrasında iki baba arasında farklı ve değişik bir ilişki oluşur. Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki tüm mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile birlikte mahalleyi koruma görevini üstlenir.

IP MAN 3 OYUNCULARI KİMLER?

Donnie Yen,

Lynn Hung,

Jin Zhang,

Mike Tyson,

Patrick Tam