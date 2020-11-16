Iota Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurması bekleniyor
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Iota Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurması bekleniyor

16.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:17
Iota Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurması bekleniyor

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurmasının beklendiğini açıkladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Iota Kasırgası'nın kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurmasının beklendiğini açıkladı.

Atlantik bölgesinde kasırga sezonu devam ediyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Iota Kasırgası'nın hızının saatte 257 kilometreye ulaşması ve kategori 5 seviyesinde Orta Amerika'yı vurmasının beklendiği aktarıldı. Kasırganın TSİ ile yarın sabah 04.00'de Orta Amerika ülkeleri Honduras ve Nikaragua arasındaki sınıra yakın bir bölgeyi vurması bekleniyor. Orta Amerika'da birçok ülkenin güvenlik güçleri vatandaşlarını yaptığı uyarılar ile sığınaklara tahliye etmeye başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi görevlilerinden Stacy Stewart, "Iota'nın hızla yoğunlaşmaya devam etmesi bekleniyor ve bu gece Orta Amerika kıyılarına yaklaştığında muhtemelen bir kategori 5 kasırgası olacak" ifadelerini kullandı. Stewart, "Honduras ve Nikaragua'daki sel ve toprak kaymaları, Eta Kasırgası'nın ardından buralarda daha da kötüleşebilir ve bu da potansiyel olarak yıkıcı etkilere neden olabilir" dedi.

Iota bu yıl Atlantik bölgesindeki 30. isimlendirilmiş fırtına olurken, fırtına sezonun en güçlüsü olması bekleniyor. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde görevli Phil Klotzbach sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Atlantik bölgesinde Kasım ayında kategori 3 veya daha güçlü olmak üzere iki büyük kasırga meydana geldiğini ifade etti.

Eta Kasırgası'nın ardından Orta Amerika'yı vuracak olan Iota nedeniyle bölgede sel ve toprak kaymalarının meydana gelmesi bekleniyor. Eta nedeniyle geçtiğimiz haftalarda Orta Amerika ülkelerinde 170'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - TEGUCİGALPA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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