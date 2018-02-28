İntizar'dan Akıllara Durgunluk Veren Sözler: Küçükken Sarışındım, Akrep Sokunca Rengim Değişti
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İntizar'dan Akıllara Durgunluk Veren Sözler: Küçükken Sarışındım, Akrep Sokunca Rengim Değişti

Bir radyo programına konuk olan İntizar, küçükken sarışın ve yeşil gözlü olduğunu, akrep sokunca ten renginden göz rengine kadar her şeyin değiştiğini söyledi.

İntizar, Baba Radyo'da Ayşe Matay'ın sunduğu "Baba'nın Kızı" programına konuk oldu. Yeni albümü 'Konu Sen Olunca' ile sevenleriyle buluşan 43 yaşındaki şarkıcı, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"AKREP SOKUNCA DEĞİŞTİM"

Yeni albümüyle birlikte imajında da yenilik yapan İntizar, küçüklüğünde aslında sarışın ve yeşil gözlü olduğunu ancak bir akrep sokması sonucu gözlerinin kahverengiye dönüştüğünü ve saçlarının da koyulaştığını açıkladı: "Çocukken sarışın, yeşil gözlüydüm. Hatta platin sarıydı saçlarım. İlkokul 1. sınıfta akrep soktu. Aylarca tedavi gördüm ve göz rengim, ten rengim, saç rengim hepsi değişti. Hatta yaşamamın bir mucize olduğunu söylemişti doktorlar."

2016 YILINDA HACCA GİTMİŞTİ

Duygusal şarkıları ve berrak sesi ile önemli bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı İntizar, 2016 yılında Hacca gitmişti.

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