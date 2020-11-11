İntihara teşebbüs ihbarına giden polis, boğazı kesik kadın cansız bedeni buldu
11.11.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:11
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde intihara teşebbüs ihbarına giden polis ekipleri, 53 yaşındaki kadını boğazı kesik halde evin bahçesinde buldu. Kadının ölümünü şüpheli bulan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, Evciler ilçesi Fatih Mahallesi Çelik Sokak'taki tek katlı bir evde meydana gelen olayda, emniyete gelen intihar teşebbüsü ihbarını değerlendiren ekipler adrese gittiklerinde 53 yaşındaki Melihat Tuncel'in cansız bedeni ile karşılaştı.
BOĞAZI KESİK HALDE EVİNİN ARKA BAHÇESİNDE BULUNDU
Talihsiz kadın boğazı kesilmiş halde evinin arka bahçesinde bulundu. Şüpheli ölüm üzerine savcılık ve emniyet ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı