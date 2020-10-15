İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı
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İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı

15.10.2020 23:28 | Son Güncelleme: 15.10.2020 23:33
İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı

Kayseri'de iş yerinde kendini iple asarak intihara teşebbüs eden şahıs, yakınları tarafından kurtarıldı. Tedavi altına alınan şahsın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocasinan ilçesinde bulunan Eski Sanayi 6001 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen M.Y. (37) iş yerinde iple kendini astı. Yakınları tarafından ipten alınan M.Y., Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada tedavi altına alınan M.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İntihara teşebbüs eden kişiyi, yakınları ipten aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
TÜRKH: Allah korusun daha bu pazartesi benim nenemin başına geldi bu olay ne yazikki kurtaramadık geç kaldık umarım psikolojisi için bir doktora yönlendirilir ve ailesi destek çıkar bu süreçte yalnız da kalmaz
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