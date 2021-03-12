İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti
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İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti

12.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:54

Adana'da intihara karar veren iki arkadaştan biri Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölüne atlayıp suda kaybolurken, diğeri vazgeçip hayatta kaldı.

Bir süre yurt dışında çalışan ve eşinden ayrılan Şahap Örcün (53), 26 Şubat sabahı 2001 yıllında tır şoförlüğü yaparken bölücü terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan ve eşinden ayrılan Mehmet Ali Tunç'un (63) yanına geldi. İddiaya göre burada Örcün'e alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Örcün intihar etmek istedi.

İNTİHARA KARAR VERDİLER

Tunç da önce arkadaşını ikna etmeye çalıştı ancak sürekli kumar borcundan dolayı arayanlar oldu ve arkadaşı intihar etmekte kararlı olduğu için kendisi de yalnız yaşayıp kimsesi olmadığından arkadaşıyla birlikte intihara karar verdi. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler. Burada bir süre demir korkuluklara tutunan arkadaşlardan Örcün elini bağladı. Daha sonra da iki arkadaş birlikte göle atlayarak ölmeye karar verdi.

İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti

BİRİ ATLADI, DİĞERİ ATLAMADI

Ancak Örcün göle atlarken Tunç son anda bundan vazgeçti. Örcün bir süre suyun yüzeyinde dursa da daha sonra kayboldu. Tunç, bunun üzerine korkup polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine su altı polisleri geldi ancak Örcün bir türlü bulunamadı. O günden sonra polisler hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek yaptıkları aramada Örcün'ü bir türlü bulamadı.

İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti

"SUYUN YÜZEYİNDE GÖRÜNCE VAZGEÇTİM"

Tunç ise Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp "intihara teşvikten" adliyeye sevk edildi. Tunç, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tunç, arkadaşının kumar borcundan dolayı, kendisinin de kimsesi olmadığı için yalnızlıktan bıktığından ölmek istediğini belirterek, "Ben son anda vazgeçtim ancak arkadaşım göle atladı. Onu kurtarmak için ben yardım istedim. Ancak yardım gelene kadar arkadaşım gölde kayboldu. Ben de atlayacaktım ama onu suyun yüzeyinde batmadığını görünce ölmediğini düşünerek ben ölmeyeceksem niye atlayacağım diye vazgeçtim. Ancak arkadaşım sonra kayboldu. Hala da bulunamadı. Ben ondan gelecek mutlu haberleri bekliyorum. Her gün haber izliyorum ama ondan bir haber yok" dedi.

İntihara karar veren iki arkadaştan biri göle atladı, diğeri vazgeçti
Haber Yorumları (7)
MURAT: Arkadaştan kurtulmanın en kolay yolunu bulmuş,diğer enayi de sazan gibi atlamış
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KUMAR BORCU: kimlik değiştirip dolaşıyodur , sorun yokk
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ULUKURT: Yav he he tam da öyle olmuştur. Tabi yersen
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