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İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da ailesiyle tartıştıktan sonra alkol alıp 2. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye erinin müdahalesiyle kurtarıldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da ailesiyle tartıştıktan sonra alkol alıp 2. kattaki evinin balkonuna çıkarak intihara kalkışan şahıs, itfaiye erinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1447. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla tartıştıktan sonra evinde alkol alan Ayhan U. (45), alkolün de etkisiyle oturduğu dairenin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ayhan U.'nun bulunduğu balkonun altına şişme yatak açtı. Bu sırada polis ekipleri ve itfaiye ekipleri eve girerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis memurları ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye eri İbrahim Kale (53) şahsa doğru yaklaştı. Ayhan U.'nun bir alık dalgınlığından faydalanan 30 yıllık itfaiye eri İbrahim Kale, şahsı kollarından tutarak balkona çekti. Ayhan U., polis ekipleri tarafından önce Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan alkol testinde 1,86 promil alkollü olduğu tespit edilen Ayhan U., ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. - AKSARAY

İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

İntihara kalkışan şahsı itfaiye erinin anlık müdahalesi kurtardı

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