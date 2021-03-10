İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

10.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 10.03.2021 22:33
İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ikna etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 katlı inşaatın çatısına çıkarak intihara kalkışan genci Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ikna etti.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutlarda geldi. Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden F.M. (37) adlı kişi, inşaatı devam eden 13 katlı binanın çatısına çıktı. İtfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin tedbir aldığı olayda, aileyi nedenlerle bunalıma giren öğrenilen F.M., polislerin ve arkadaşlarının tüm ısrarlarına rağmen ikna edilemedi. 2 bacağını aşağıya sarkıtan F.M., çatıya çıkan Belediye Başkanı koruması Ali Can'ın aracılığıyla Başkan Haluk Bozdoğan ile telefonla görüşmeye başladı.

Aşağıda beklerken gençle telefonla görüşen Başkan Bozdoğan, kendisine yardımcı olacağını belirterek, "Sen bizim için önemlisin. Çözülmeyecek bir problem yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz" dedi. F.M., Başkan Bozdoğan'dan çocuklarını görmek istediğini iletti. Kendi aracıyla F.M.'nin 2 çocuğunu getirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, genci ikna etti.

Binadan inen F.M., Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eline öperek boynuna sarıldı. F.M. Başkan Bozdoğan'a sorunlarını anlattı, Başkan Bozdoğan kendisine yardımcı olacağını söyledi. - MERSİN

İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti
İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Bülent Ersoy Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İntihara kalkışan genci belediye başkanı ikna etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 22:34:35. #1.16#
title