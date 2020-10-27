İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti
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İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

27.10.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:43

- İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde senet ile aldığı ve 45 yıldır oturduğu evin bir başkasına satılmasına kızan kişi intihar teşebbüsünde bulundu.

- İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde senet ile aldığı ve 45 yıldır oturduğu evin bir başkasına satılmasına kızan kişi intihar teşebbüsünde bulundu. 3. Kattan atlamak isteyen şahsı belediye başkanı ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Gaziantep karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden Celal A. (75), 45 yıl önce senet ile aldığı evinin üzerine 3 katlı bir bina yaptı. Aradan geçen uzun yıllar sonra Celal A'nın senet ile araziyi satın aldığı kişinin yakınları araziyi almak için durumu mahkemeye taşıdı. Mahkeme kararıyla Celal A'nın senet ile almış olduğu arsa elinden alındı. Daha sonra evine icra memurlarının geldiğini gören Celal A., evini vermemek için 3 katlı binanın tepesine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Durum üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak Celal A'yı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabalarıyla ikna olmayan Celal A., için olay yerine Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım geldi. Başkan Yıldırım'ın ikna çalışmaları sonucunda Celal A., bulunduğu yerden indi. Başkan Yıldırım ile makam aracına binen Celal A., olay yerinden ayrıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti
İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti
İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti
İntihar teşebbüsünde bulunan kişiyi belediye başkanı ikna etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ

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