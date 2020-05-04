İntihar notu bırakan Muhammet, baraj gölünde aranıyor

ADANA'da, yakınlarına 'Ben artık yokum' mesajı attıktan sonra Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde çalışır vaziyette bulunan otomobilinden intihar notu çıkan Muhammet K.'yi (29) arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

ADANA'da, yakınlarına 'Ben artık yokum' mesajı attıktan sonra Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde çalışır vaziyette bulunan otomobilinden intihar notu çıkan Muhammet K.'yi (29) arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan Muhammet K., saat 23.30 sıralarında yakınlarına 'Ben artık yokum' diye mesaj gönderip, telefonunu kapattı. Yakınları polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), Muhammet K.'nin otomobilinin en son merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan Çatalan Batı Köprüsü'ne giriş yaptığını saptadı. Bunun üzerine göl kıyısı boyunca arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra Muhammet K.'nin otomobili, köprü üzerinde çalışır vaziyette bulundu. Araçta yapılan incelemede intihar notu bulundu.

Polis, köprüden atladığı düşünülen Muhammet K. için Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden destek istedi. Su altı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramadan sonuç alınamadı.

Muhammet K.'yi arama çalışmaları, bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

Kaynak: DHA