İntihar mı cinayet mi? Ekipler kıyıya vuran cansız bedenin sırrını çözmeye çalışıyor
23.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:29
Çorum'da hidroelektrik santrali baraj gölünde Abdurrahman Y.'nin cansız bedeni bulundu. Yıldız'ın ölüm nedeni araştırılıyor.
Kent merkezine bağlı Ambarcı köyünde hidroelektrik santrali baraj gölünde erkek cesedi olduğunu fark edenler, jandarmaya haber verdi.
OTOPSİ İÇİN HASTANEYE KALDIRILDI
Gelen jandarma ve sağlık ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Abdurrahman Y. olduğu belirlenen kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Abdurrahman Y.'nin intihar ettiği değerlendiriliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı