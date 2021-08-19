İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
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İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti

İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta ailesi ile sorunlar yaşayan D.K. (31) intihar için 50 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı.

SİVAS'ta ailesi ile sorunlar yaşayan D.K. (31) intihar için 50 metre yüksekliğindeki baz istasyonuna çıktı. D.K.'yı eşi B.K ile polis ekipleri yaklaşık 3 saatte ikna edebildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde bulunan Gökçebostan Parkı'nda yaşandı. İddiaya göre eşi B.K. ile sorunları olan ve kentte sıklıkla intihar girişiminde bulunan 2 çocuk babası D.K., park içerisindeki GSM operatörlerine ait baz istasyonuna çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu gözlenen D.K., ayrı yaşadığı eşi B.K.'nın olay yerine gelmesini istedi. B.K. polis ekipleri tarafından olay yerine getirildi. Polis ekipleri ile B.K, D.K.'yı ikna etmek için yoğun çaba sarfetti. 3 saat süren ikna çabalarının ardından D.K. yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki direkten indi. D.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

  


İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti
İntihar için baz istasyonuna çıktı, eşi ikna etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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