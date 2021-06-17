İNTİHAR İÇİN 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI, TENTEYE DÜŞÜP YARALANDI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde L.Ö. (28) adlı kadın, 3'üncü kattaki evin balkonundan atladı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde L.Ö. (28) adlı kadın, 3'üncü kattaki evin balkonundan atladı. Tente üzerine düşüp, yaralanan L.Ö., hastaneye kaldırıldı. L.Ö.'nün, polise verdiği ifadede, intihara teşebbüs ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İskele Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen L.Ö., 3'üncü kattaki evinin balkonuna çıkıp, atladı. Zemin kattaki iş yerinin tentesine düşen L.Ö., yaralandı. Sesleri duyup, pencereye çıkan komşular, L.Ö.'yü tentenin üzerinde yatarken görünce polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Tente üzerinden alınan L.Ö., sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan L.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu, polise verdiği ifadede ise intihara kalkıştığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı