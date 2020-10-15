Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
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Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

15.10.2020 21:12 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:41

Bolu'da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere "Burası 'Survivor' parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden" diyerek tepki gösterdi.

Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini başka birisinin yanında gördü. Sevgilisinin başka birinin yanında olmasına sinirlenen genç, Demokrasi Meydanı'nda yapımı devam eden 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin ayaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin E.'nin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Uzun süre polis ekiplerinin çatıdan inmesi için çaba sarf ettiği Şahin E., olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ SOSYAL MEDYADAN YAYINLADILAR

İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan onlarca kişi Şahin E.'nin intihar girişiminde bulunduğu alana gelerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptılar. Yapılan sosyal medya canlı yayınlarında bazı vatandaşların "hemen atla" şeklindeki yorumları pes dedirtti.

ŞERİTLERİ GEÇENLERE POLİSTEN TEPKİ

Bazı vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik amacıyla intihar girişiminin yaşandığı alana çektiği emniyet şeritlerine aldırış etmeyerek altından ve üstünden geçtiler. Ekiplerin uyarılarına rağmen şeritlerden geçenlere sinirlenen bir polis ekibi, "Burası survivor parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden. İki tane şerit çektik hala geliyorlar. Bir altından geçiyorlar bir üstünden zıplıyorlar. Hayretler içinde kalıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı
Bolu'da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

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Haber Yorumları (3)
PALA BIYIK: A Benim Cahil çocuğum Hayat kısa değmez bir kıza İlerde güzelini Ahlaklısını bulursun Sen kedimisin Çatıya çıkıyorsun Bi daha yapma evlat
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FARKETTİNİZMİ BİLMEM: yukardaki atlamadı ve ölmedi lakin aşşağıda bir insanın hayatını canlı yayın yaparak ego peşinde koşanların hepsi öldü evet ogün orada onlarca ölü vardı fakat kimse fark edemedi .
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CETO: Allah akil versin . . . . lan sana LOKUM u yok elini salla elli LOKUM . . . . ah be kardesim ah . . . . . neyse bolu tüneli yakinindayim suan herkese salamlar
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