"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
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"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı

İntihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri kafaları karıştırdı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Aleyna'nın darp edilmiş bir halde yerde baygın olarak yatması, ölümünde cinayet şüphelerini uyandırdı. Görüntüler sosyal medyanın zirvesine oturdu, yüz binlerce insan "Aleyna Çakır'a ne oldu?" diye sordu.

06.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:53

İntihar ederek hayatını kaybettiği iddia edilen Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşının evinde baygın yatarken çekilmiş görüntüler sosyal medyada olay yarattı. Paylaşılan görüntüler ve ses kayıtları Çakır'ın ölümüyle ilgili soru işaretleri yarattı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi olarak "intihar" gösterilmişti. Fakat sosyal medyada yayınlanan son görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Çakır'ın ölmeden önce erkek arkadaşı tarafından instagram hesabından yaptığı bir yayında Aleyna Çakır'ın iddialara göre erkek arkadaşı tarafından "darp edildikten sonra" baygın yatan görüntüler dikkat çekiyor.

ALEYNA'NIN ÇIĞLIKLARI

Yine Aleyna Çakır ile erkek arkadaşının bir tartışmasının Aleyna Çakır tarafından canlı yayınlandığı ses kayıtlarında ise Aleyna Çakır'ın çığlıkları ve yaşanan kavganın şiddeti de yansıyor.

SEVGİLİSİ CENAZE TÖRENİNE KATILMADI

Ailesi yüzünden intihar ettiği öne sürülen Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı belirtiliyor.

'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
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