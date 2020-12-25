Akıllara durgunluk veren olay! İntihar etmek amacıyla içtiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü
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Akıllara durgunluk veren olay! İntihar etmek amacıyla içtiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü

25.12.2020 20:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:33

Kağıthane'de, intihar etmek için internetten siyanür sipariş eden bir kişi, zehrin sahte çıkması sayesinde ölümden döndü. Siyanür zannettiği sıvıyı içerek intihara kalkışan kişi kusunca aradığı sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri tarafından olay yerinde incelenen sıvının siyanür olmadığı belirlendi.

Kağıthane'deki olay, Gürsel Mahallesi Alaybey Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle yaşadığı öğrenilen Yalçın A. (25), iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle intihar etmek istedi. Bu amaçla internet üzerinden siyanür siparişi veren Yalçın A.'nın kargosu bugün eline ulaştı. Yalçın A., öğle saatlerinde, evde kimse yokken siyanür zannettiği sıvıyı içerek yatağına uzandı. Yatağında ölmeyi bekleyen Yalçın A., bir süre sonra kusmaya başladı. Paniğe kapılan A., sağlık görevlilerine haber verdi.

İntihar etmek için sipariş ettiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü

SİYANÜR YA DA HERHANGİ BİR KİMYASAL DEĞİL

Sağlık görevlilerine içtiği sıvı yüzünden midesinin bulandığını ve kustuğunu anlatan Yalçın A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın A.'nın hastanede, intihar etmek amacıyla siyanür içtiğini söylemesi üzerine polis harekete geçerek sokakta güvenlik önlemi aldı. Yalçın A.'nın sokakta çöp kenarına bıraktığı şişede siyanür olduğu zannıyla hareket eden polis, AFAD'a haber verdi. Olay yerine gelen özel giysili ve maskeli AFAD ekipleri, şişe üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonunda, şişedeki sıvının siyanür ya da herhangi bir kimyasal madde olmadığı belirlendi.

İntihar etmek için sipariş ettiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü

"BEN ÇALIŞIYORDUM, TELEFONLA ARADILAR. KOŞARAK EVE GELDİM"

Kardeşinin hastaneye kaldırıldığını duyarak eve gelen Muharrem A. "Ben çalışıyordum. Evden telefon geldi. 'Kardeşin ambulans aradı' dediler. Koşarak geldim. Babamdan bilgi aldım. Kargodan sipariş almış. Onu kullanmış. Sonra midesi bulanmış. Durum bu. Ne olduğunu bilmiyorum ama siyanür değil. Daha önce tüy dökücü sipariş etmişti. O tür şeyler" diye konuştu.

Akıllara durgunluk veren olay! İntihar etmek amacıyla içtiği siyanür sahte çıkınca ölümden döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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