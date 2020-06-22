İntihar etmeden önce, karısını birçok yerinden bıçaklayarak öldürmüş İntihar etmeden önce karısını birçok yerinden bıçaklayarak öldürmüş Giresun'un Çanakçı ilçesinde eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp, intihar eden Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak'ın cesetleri olay yerinde savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İntihar etmeden önce karısını birçok yerinden bıçaklayarak öldürmüş

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesinde eşini uyurken bıçaklayarak öldürüp, intihar eden Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak'ın cesetleri olay yerinde savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İddiaya göre, bir süre önce evden uzaklaştırma cezası alan Ali Kodalak, dün gece merdivenle balkona, oradan da eve girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra iple kendini asarak intihar etti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma kapıyı açarak içeri girdiğinde Çakır Kodalak'ı yatağında bıçaklanmış halde, Ali Kodalak'ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü buldu.

Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemede Çakır Kodalak yatağında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde olduğu tespit edildi. Eşi Çakır Kodalak'ı öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulan Ali Kodalak ise evin tavanına iple asılmış olduğu görüldü.

Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Ali Kodalak ve eşi Çakır Kodalak'ın cesetleri otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA