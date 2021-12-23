İNTES Başkanı Koloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Koloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Koloğlu, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın, Gazze Şeridi'nin Beyt Hanun kentindeki evlerine dönen Filistinlilerin yaşamlarını İsrail'in son saldırıları nedeniyle harabeye dönmüş evlerde zor şartlar altında sürdürdüğünü gösteren "Harabeler arasında yaşam" isimli fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde Koloğlu'nun tercihi, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafı oldu. Fotoğraf, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın, şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni hayatını gösteriyor.

Koloğlu, spor kategorisinde ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" fotoğrafına oy verdi. Karede, dişbudak ağacını kalıplarla şekillendirip kayak takımına dönüştüren Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 23 kilometre mesafedeki Aşağı Kayalar Köyü'nün gençleri yer alıyor.