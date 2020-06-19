Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen...
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı.
19.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:30
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin kasası olduğu ifade edilen Mehmet Sıddık Doğru, İzmir'deki hücre evinde polis operasyonuyla yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - İZMİR
Kaynak: İHA