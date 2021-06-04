Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da TEM'in operasyonunda yakalanan bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Bolu'da TEM'in operasyonunda yakalanan bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden DEAŞ'lı terörist Arkan Taha Ahmad'a 2 ay ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan ve Interpol tarafından aranan Arkan Taha Ahmad'ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta yaşadığı belirlenen Ahmad'ı yakalamak için ekipler şafak operasyonu düzenledi. Şahsın yaşadığı sokak kapatılarak geniş güvenlik önlemi altında düzenlenen operasyonda Arkan Taha Ahmad gözaltına alındı. Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak'ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından bin 700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Arkan Taha Ahmad, çıkarıldığı mahkemede elektronik kelepçe takılarak 2 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.

(Faruk Çidem/İHA)

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
TEM'de ticari araç, park halindeki kamyona çarptı! Feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bağdat saldırısını DEAŞ üstlendi
Bağdat saldırısını DEAŞ üstlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Mert Günok Okay Yokuşlu Roland Garros Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Interpol tarafından aranan DEAŞ'lıya 2 ay ev hapsi cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 23:07:26. #1.13#

title