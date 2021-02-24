İnternetten telefon siparişi veren genç adam, kargodan çıkan bisküviyle şoke oldu

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İstanbul'da internetten yaklaşık 6 bin 300 liralık cep telefonu siparişi veren Yasin Ayar, gelen kargodan bisküvi çıkmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Polise başvuran genç adam, şikayetçi oldu.

Bakırköy'de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden alışveriş yapılan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde telefon sipariş verdi. Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı. Şoka giren Yasin A. hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini bildirdi. Ardından karakola giden Ayar firmadan şikayetçi oldu.

"ACİL BİR DÖNÜŞ VE SONUÇ BEKLİYORUM"

Mağdur olduğunu dile getiren Yasin Ayar "İnternet üzerinden ürün aldım kendime 6 bin 300 lira değerinde ürünü açtığımda içerisinden bisküvi çıktı, şok oldum. Bununla alakalı mağduriyetimin giderilmesini istiyorum, acil bir dönüş ve sonuç bekliyorum. Dün internet üzerinden vermiştim siparişi gün içerisinde geldi ürün, açtığımda bisküvi çıktı. Konuyla alakalı kargo üzerinden tutanak tutuldu. Bununla alakalı şok geçirdim o kadar para verdim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ