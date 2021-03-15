İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti

İstanbul'da erkek arkadaşının evinin tadilat işlerini yapmak isteyen D.C., internet sitesi üzerinden bir ustayla anlaştı. Eve gelen usta kendisine yardım eden kadının bacaklarından tutup öperek tacizde bulundu. Bunun üzerine ustayı eve kilitleyerek kendisini dışarı atan kadın polisleri aradı. Olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına alırken, adam ilk ifadesinde "Şeytana uydum çok pişmanım dedi" dedi. 5 yıl hapis cezası alan şahıs hala tutuklu olarak yargılanıyor.

Olay, geçtiğimiz yılın temmuz ayında İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. İddialara göre mimar D.C., erkek arkadaşının evinin tadilat işlemleri için internet sitesi üzerinden bir usta çağırdı. Eve gelen usta çalışmaya başlarken, bir süre sonra genç kadından ismini bilmediği bir malzeme istedi.

KADININ BACAKLARINDAN TUTTU

D.C., ustanın istediği malzemenin ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine usta malzemeyi kendisi almak için kadının bacaklarından tutup ayağa kalktı.

ADAMI EVE KİLİTLEYİP SOKAĞA KAÇTI

Sabah'ın haberine göre ayağa kalkan şahıs genç kadını kendine doğru çekip öpmeye kalktı ve elle tacizde bulundu. Kadının yaşananların ardından ustayı "Ne yapıyorsun sen?" diyerek itti. Etraftaki kesici ve delici tadilat malzemelerini görünce korkan kadın adamı eve kilitleyip kendisini sokağa attı.

Avukat Çağla Gül Bulut

"ŞEYTANA UYDUM ÇOK PİŞMANIM"

Kadının ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri adamı gözaltına alındı. İddialara göre şahıs, "Şeytana uydum çok pişmanım dedi" dedi. Gözaltına alındıktan sonra hakkında cinsel saldırı suçundan dava açılan tesisatçı 5 yıl hapis cezası alırken, şahıs hala tutuklu olarak yargılanıyor.

"USTAYA YARDIM EDERKEN CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞTIR"

D.C.'nin avukatı Çağla Gül Bulut olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bulut, "Müvekkilim; tamirat, boya, temizlik gibi hizmetleri internet sitesi üzerinden sunan uygulamadan tesisat ustası çağırmıştır. Ustaya yardım ederken, tesisat ustası tarafından bacağına dokunmak, öpüp, sarılmak suretiyle cinsel saldırıya uğramıştır" ifadelerini kullandı.

"BU KARAR KADINLAR İÇİN CESARET VEREN BİR KARARDIR"

Kararın emsal niteliğinde olduğunu aktaran Bulut, "Bu karar 'bana kimse inanmaz, delilim yok, iftira atıyor derler, onun da orda ne işi varmış, o da istemiştir' diye düşünmek zorunda bırakılan nice kadınlar için örnek, cesaret veren bir karardır. Müvekkilim çok ağır bir travma yaşamış ve psikolojik tedavi görmektedir" dedi.

"ŞİRKETE VE USTAYA KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Hukuki mücadelelerinin devam ettiğini aktaran avukat, "Burada aynı zamanda bir internet sitesi, şirket var. Şirkete ve ustaya karşı manevi tazminat davası açtık" şeklinde konuştu.

EV OLAYDAN SONRA MOLOTOFLA YAKILDI

Öte yandan olayın geçtiği evin bu olaydan 9 gün sonra esrarengiz bir şekilde molotof atılarak yakıldığı iddia edildi. Bu konuyla ilgili de karşı taraftan şikayetçi olunduğu belirtildi.