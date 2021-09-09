İnternette yabancılarla oyun oynayan çocukların sayısı artıyor
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İnternette yabancılarla oyun oynayan çocukların sayısı artıyor

İnternette yabancılarla oyun oynayan çocukların sayısı artıyor
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Oyun oynamak için zaman harcamak günümüzde çocuklar için büyük bir tutku haline geldi. Oyun dünyasının geliştiği gerçeğiyle ve gelişmesiyle artan tehlikelere karşı olmak zorlaşıyor.

2020 yılında çocukların %36'sı tanımadıkları kişilerle çevrimiçi beraber oyun oynadılar. Verilen istatistiklerde %57'sini erkeklerin, %43'ünü kızların oynadığı belirlendi. Bu istatistikler bir önceki yıla göre %16'lık bir artış yaşadı.

CyberSafeKids'in yaptığı araştırmada genç yaştaki çocukların üç tanesinden biri çevrimiçi olarak yabancılarla etkileşim haline girdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre 8-12 yaş arasının %80'inin çevrimiçi oyun oynadığını gösterdi. Yapılan ankette 13+ yaş sınırına rağmen çocukların %93'ünün kendi akıllı cihazlarına sahip olduğunu, 8 ile 12 yaş arasındakilerin ise %84'ünün sosyal medyada olduğunu buldu.

ÇOCUKLARIN %32'Sİ İNTERNETE KENDİ VİDEOLARINI YÜKLÜYOR

Çocukların kullandığı en popüler uygulamalar arasında %74'ü YouTube, %47'si Tiktok, %39'u Whatsapp ve %37'si de Snapchat kullanıyor. Ayrıca sosyal medya kullanan çocukların %32'si yaklaşık üçte biri kendi videolarını internette paylaşıyor. Çocukların en çok video paylaştığı platform ise %80 oranla TikTok oldu. Yapılan ankette çocuklara sorulan sorular arasında ebeveynlerinin bilmesini istemeyecekleri bir şey görüp görmediklerini sordular ve %22 oranla görüldü cevabını aldılar. Sorulan bir diğer soruda onları çevrimiçi ortamda üzen veya korkutan bir içerikle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda ise dörtte biri karşılaştığını bildirdi.

İnternette yabancılarla oyun oynayan çocukların sayısı artıyor

Yardım kuruluşunun CEO'su, çocukların çevrimi olarak paylaştığı bilgi miktarı ve siber yabancılarla iletişim düzeyi konusunda endişeli olduğunu belirtti. Ayrıca popüler sitelere girişte 13 yaş sınırı kısıtlamasının çok kolay atlatıldığını da söyledi. Verilen mesajlarda ise çocuklara çevrimiçi bir oyunda asla tanımadığın biriyle etkileşim kurmamalarını çünkü genellikle oyunun tasarımı buna alıştırmayı hedeflediğini, buna teşvik ettiğini belirtti.

Okullar üzerinde etki açısından da öğretmenlerin %61'lik kısmı sınıflarda siber zorbalık gibi çevrimiçi güvenlik olaylarıyla ilgilendiklerini ve öğretmenlerin %79'unun çevrimiçi güvenliğin okullarında önemli bir sorun olduğunu söyledi. CyberSafeKids, ebeveynlere ve öğretmenlere, çocukların çevrimiçi ortamda güvenli ve olumlu deneyimler yaşamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteği sağlamak için ulusal bir kampanya başlatma çağrısında bulundu.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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