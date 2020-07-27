İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi
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İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi

Ağlarına düşürdükleri kişileri internet üzerinden para karşılığında 'arkadaşlık' adı altında jigolo sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını iddia ederek illegal kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada yakalanan 75 şüpheli adliyeye...

27.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:21

Ağlarına düşürdükleri kişileri internet üzerinden para karşılığında 'arkadaşlık' adı altında jigolo sitelerine üye yapan ve gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını iddia ederek illegal kazanç elde eden suç şebekesine yönelik yürütülen soruşturmada yakalanan 75 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Liderliğini Ç.Ö.'nün yaptığı suç şebekesiyle ilgili tuzağa düşen kişilerin şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 'kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatılmış, haklarında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden 75'i düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Yakalanan şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabaha karşı adliyeye sevk oldu.

Şüpheli Ç.Ö. tarafından kurulan suç örgütünün internet üzerinden farklı ajans isimleri ile vatandaşların arkadaşlık sitelerine üye olmalarının sağlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, vatandaşlara üyelik, arkadaşlık ve ilişki vaat edilerek para talep edildiği, haksız kazanç sağlandığı ve dolandırdıkları vatandaşların gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını söyleyerek korku oluşturdukları, bu yöntemle 6 ayda yaklaşık 9 milyon TL vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Savcılıkça yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli ile 10 farklı adreste kurulan çağrı merkezlerinde vatandaşlarla iletişim kurdukları belirlendi. 91 şüpheliye gözaltı kararının verildiği soruşturma kapsamında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 75 şüpheli yakalanmıştı. Operasyonların, 16 firari şebeke üyesini yakalanması için devam ettiği bildirilirken, şüphelilerin ikamet, araç ve çağrı merkezlerinde yapılan aramalarda 7 tabanca, 1 tüfek, 304 bin 775 TL para, 7 bin dolar, 259 cep telefonu, 133 adet laptop bilgisayar, para sayma makinesi, çok sayıda dijital ve yazılı doküman bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca suç örgütünün belirtilen yöntem ile sağlamış olduğu haksız kazançtan elde ettiği 11 lüks araca tedbir konuldu. - İSTANBUL

İnternet üzerinden 'jigolo' tuzağı kuran şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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