İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafeler ve oyun salonları açık mı kapalı mı olacak?
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İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafeler ve oyun salonları açık mı kapalı mı olacak?

İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafeler ve oyun salonları açık mı kapalı mı olacak?
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Kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vatandaşlar kademeli İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı merak etti. İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, oyun salonları açık mı? İnternet kafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafe açık mı kapalı mı? Ayrıntılar haberimizde...

İnternet kafe açık mı? Oyun salonu açık mı? PlayStation kafe açık mı? merak edilen konular arasında yer alıyor. Yayımlanan genelgede birçok işletme için maddeler yer aldı. Bu işletmelerden birisi de internet kafeler ve oyun salonları oldu. Peki, İnternet kafe, oyun salonları ve PS cafeler açık mı? Kademeli normalleşmede internet kafeler ve oyun salonları açık mı kapalı mı olacak?

İNTERNET KAFE VE OYUN SALONLARI AÇIK MI?

Yayımlanan genelgeye göre internet kafeler, oyun salonları ve PS kafeler kapalı olacaktır.

Genelgedeki detaylar şu şekilde:

"3.2-.17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir. - Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, - İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."

Buna göre internet kafeler, oyun salonları, PS kafeler vb. yerler kademeli normalleşme döneminde kapalı olacaktır.

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