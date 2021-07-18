İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı
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İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel

ADANA'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

ADANA'da, yaylada cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmanan Musa Yücel (17), dengesini kaybedip, 7 metreden düşerek ağır yaralandı.

Karaisalı'nın 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Musa Yücel, sabah cep telefonunun interneti çekmediği için ağaca tırmandı. Bir süre ağacın dalında oturarak, telefonuyla ilgilenen Yücel, dengesini kaybederek, 7 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Yücel, ambulansla hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Musa Yücel, ameliyata alındı.


İnternet çekmediği için çıktığı ağaçtan düşüp ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül

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