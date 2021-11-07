Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi'nde 3. Hafta 2.Gün başlıyor

Intel ve Monster Notebook işbirliğinde düzenlenen Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi'nde üçüncü haftanın ikinci günü karşılaşmaları başlıyor. Takımların bu haftadaki son maçlarına çıkacağı günde karşılaşmalar yine 15: 00'da start alacak.

Üçüncü haftanın ilk gününde No Respect ekibi SHN Espor karşısında aldığı galibiyet ile liderlik koltuğundaki yerini korurken, Orgless5 ve Brosskiez'in eşitlik yarışına Real Winner Company de katılmış oldu.

3.Hafta 2.Günün açılışı SHN Espor ile EXILE ekibinin güçlerini paylaşması ile saat 15: 00'da başlayacak ve diğer takımların karşılaşmaları ile devam edecek.

Intel Monsters Reloaded Unleash The Monster CS: GO Ligi 3.Haftasının son karşılaşmalarının ardından sıralama daha da netleşecek. Berke "Vlad" Kantürk ve Özgür "Root" Alagül tarafından aktarılan karşılaşmaları twitch.tv/monsternotebook kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Intel Monsters Reloaded UTM CS: GO Ligi 3. Hafta 2.Gün karşılaşmaları

SHN Espor - EXILE

No Respect - Sivasspor Espor

Brosskiez - Millennium Agency Esport

Real Winner Comapny - Orgless5

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