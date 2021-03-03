INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezon takımları belirlenmeye devam ediyor!
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INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezon takımları belirlenmeye devam ediyor!

03.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:49
INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezon takımları belirlenmeye devam ediyor!

INTEL ESL_Turkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonunda mücadele edecek takımlar belirlenmeye devam ediyor!

INTEL ESL Türkiye CS: GO Şampiyonası yeni sezonunda mücadele edecek takımlar eleme usulü ile belirlenmeye devam ediyor. İlk eleme turlarından yükselen ilk iki takım Şahangiller Espor ve GOODFELLAS oldu. Ayrıca 2020 yaz sezonu davetiyesi ile birlikte ligde mücadele edecek olan bir diğer takım da Team Spartan oldu. ESL Türkiye sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ligin ilk üç takımını taraftarlarına tanıttı.

27 Şubat tarihinde oynanan ilk eleme turlarının ardından yeni sezonda oynayacak ilk iki takım belirlendi. Dün 2. eleme turları da saat 19.00 itibarı ile başlamış oldu. 6 Mart tarihi ile 3. ve son eleme turları da oynanmaya başlayacak. Düzenlenen bu 3 eleme sonrasında yeni sezonda mücadele edecek 7 takım belirlenmiş olacak ve resmi olarak INTEL ESL Türkiye 2021 başlamış olacak!

Kaynak: Playerbros

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