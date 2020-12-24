Instagrammer Sena Sever'in tarzı ve tesettür kombin önerileri

Sosyal medya mecralarından biri olan Instagram, artan kullanıcı sayısııyla beraber bazı hesapların daha fazla takipçiye ulaşmasını da sağlamıştır. Instagrammer adı verilen geniş takipçili kişilerden biri olan Sena Sever beğenilen tarzı ile büyük beğeni topluyor. Instagrammer Sena Sever'in tarzı ve tesettür kombin önerileri...

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni toplayan Sena Sever, tesettür giyime özel kombin önerileri ile moda ikonu haline geldi. Yaklaşık 7 yıldır aktif olarak kullandığı Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla moda dünyasında geniş yankı uyandıran ünlü Instagrammer, muhafazakar giyimin dinamiklerine uygun kombin önerileri ile bayanlara giyim fikirleri sunuyor. İşte, Sena Sever'in en özel ölçülü giyim tavsiyeleri...

SENA SEVER'İN TARZI VE TESETTÜR KOMBİN ÖNERİLERİ

Sosyal medya ile adından söz ettiren başarılı isimlerden biri olan Sena Sever, ölçülü giyimin önemine her zaman dikkat çekiyor. Tesettür giyime dair parçalar bulmak çok zorken son yıllarda ölçülü giyim dikkate alınarak üretilen tesettür giyim markaları sayesinde büyük festivallerde yapıldı.

Kombinleriyle büyük beğeni toplayan Sena Sever, monokrom uyumu genellikle tercih ediyor. Kombinlerinde öne çıkan parça genellikle bir ürün oluyor. Qras tasarımlarıyla yapılabilecek en güzel monokrom kombinleri Sena Sever'in tercihleri arasında yer alıyor. Ölçülü giyimi destekleyen tesettür kombinlerinde kimi zaman etek bluz, kimi zaman tunik pantolon olarak tercih edilse de elbiseler ve jileler de sezonun trendleri arasında yer alıyor.

Ölçülü giyimi her zaman vurgulayan Instagrammer Sena Sever, tesettür kombinlerini bu çerçevede oluşturuyor ve takipçilerine bu şekilde sunuyor. Genç kitlelerin beğenisini toplarken aynı zamanda onlarla yakın ve duygusal bir bağ da kuruyor.

Yaklaşık 100 bin takipçiye ulaştıktan sonra ilk olarak eşarp ve şal tasarımlarını takipçileriyle paylaşan ve satış yapan Sena Sever, daha geniş kitlelere ulaştı. Sponsorluk alarak paylaştığı tesettür kombinleri de beğeni toplamaya devam ediyor.

Günlük giyim, abiye tesettür, minimal giyim başlıklarını ölçülü giyim altında toplayan ve en güzel örnekleri sunan Sena Sever, sosyal medya hesaplarında günlük hayatından da kesitler sunuyor.