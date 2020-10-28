Instagram video nasıl indirilir? Instagram video dönüştürücü nasıl olur? IOS ve Android'e nasıl indirilir?
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Instagram video nasıl indirilir? Instagram video dönüştürücü nasıl olur? IOS ve Android'e nasıl indirilir?

28.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 11:37
Instagram video nasıl indirilir? Instagram video dönüştürücü nasıl olur? IOS ve Android'e nasıl indirilir?

Instagram video nasıl indirilir? Instagram video dönüştürücü nasıl olur? IOS ve Android'e nasıl indirilir? Instagramdan telefona Iphone telefona nasıl video indirilir?

Dünyanın en popüler sosyal medya plattformu olan Instagram uygulamasına nasıl video indirilir? Instagram video nasıl indirilir? Instagram video dönüştürücü nasıl olur? IOS ve Android'e nasıl indirilir? Instagramdan telefona Iphone telefona nasıl video indirilir?

INSTAGRAMDAN NASIL VİDEO İNDİRİLİR?

Instagram üzerinden video indirmek için birden fazla yöntem kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntemi videoyu indireceğiniz yere göre seçmeniz gerekiyor. iPhone ve iOS cihazlarda çalışan uygulamalar farklı olurken bazen android cihazlarda çalışan uygulamalar farklı oluyor. Aynı şekilde bilgisayar üzerinden (pc üzerinden) video indirmeye çalıştığınızda yine windows bilgisayarlar ile iOS işletim sistemine sahip Mac bilgisayarlarda çalışan programlar farklı oluyor. Mac bilgisayarlarda çoğunlukla tarayıcı ayarlarından değişiklik yapmak yeterli olabilir.

Instagramdan online olarak video indirmek için öncelikle bilgisayarınızdan hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Instagram video indirme işlemi iPhone üzerinden ya da diğer mobil cihazlar üzerinden de yapılabilir. Ancak indirdiğiniz videoyu kaydedebilmeniz ve sonrasında kolayca bulabilmeniz için yapmanız gereken öncelikle bilgisayarınız

INSTAGRAMDAN ANDROİD TELEFONA NASIL VİDEO İNDİRİLİR?

Instagram'dan video indirmek için mobil uygulama kullanmanız gerekir. Video indirme siteleri olarak bilinen web sitelerini telefonla girerek indirmek istediğiniz video bağlantısını girebilirsiniz. Ancak uygulama kullanmak daha kısa ve daha mantıklı bir yoldur.

IPHONE TELEFONA NASIL VİDEO İNDİRİLİR?

Instagram'dan video indirmek için özel bir mobil uygulamayı kullanmanız gerekir. Video indirme siteleri olarak bilinen web sitelerini telefonla girerek indirmek istediğiniz video bağlantısını girebilirsiniz. Ancak uygulama kullanmak daha kısa ve daha mantıklı bir yoldur.

IOS TELEFONLARA VE TABLETLERE NASIL VİDEO İNDİRİLİR?

Instagram'dan iOS uygulaması kurulu olan herhangi bir telefona veya tablete video indirmek için video indirme uygulaması indirmeniz gerekiyor. App Store'daki uygulamalar genellikle test edilir ve güvenli uygulamalardır. Bu uygulamaları virüs içerebileceğinden ve telefonunuza zarar verebileceği için indirirken dikkatli olun. iOS telefonlarına ve tabletlere video indirmek için farklı uygulamalar bulmak istiyorsanız iTunes'ta Instagram video indirici gibi aramalar yapabilirsiniz.

ANDROID TELEFONA VE TABLETLERE NASIL VİDEO İNDİRİLİR?

Instagram'dan video indirme işlemi android ve iOS cihazlar için aynıdır. Tabii ki, burada androidler için uygulamayı android store dan yani google store dan indirmeniz gerekiyor.İndirdiğiniz videoları telefonunuzdaki camera roll ya da videolar kısmında bulabilirsiniz.

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