Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı
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Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı

02.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:15
Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan Raymond Michael Wiber'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayın, cinayet itirafı kabul edildi. Genç adamın yaptığı canlı yayında, yerde cansız bir şekilde yatan iki kadının gösterildiği ortaya çıktı.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Vacaville Polis Departmanı, bir adamın Instagram hesabından açtığı canlı yayında iki kadının cansız bir şekilde yerde yattığını gösterdiğine dair bir ihbar aldı. Polis ekipleri, aldıkları ihbar üzerine29 yaşındaki Raymond Michael Wiber'in dairesine gidince iki genç kadının cansız bedenleri ile karşılaştı.

Instagram üzerinden açtığı canlı yayında işlediği cinayetleri gösteren adam, tutuklandı

ÖLÜM NEDENLERİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Solano ilçe hapishanesinde tutuklu olan adamın, daha önce işlediği çeşitli suçlardan dolayı aranması olduğu açıklandı. Cinayete kurban giden ve kimliği belirtilmeyen iki kadının, ölüm nedenleri yapılan otopsi sonucunda ortaya çıkacak. Cinayet suçundan tutuklanan adamın ise, mahkemede ceza alması bekleniyor.

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