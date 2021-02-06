Instagram, hikaye kısmı için TikTok'taki dikey kaydırma özelliğini getiriyor
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Instagram, hikaye kısmı için TikTok'taki dikey kaydırma özelliğini getiriyor

06.02.2021 00:22 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:40
Instagram, hikaye kısmı için TikTok'taki dikey kaydırma özelliğini getiriyor

Sosyal medya platformu Instagram, TikTok'taki dikey hikaye kaydırma özelliğini kendi uygulamasına getiriyor. Test aşamasında olan özellik, yakın zamanda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram, gözünü bu kez TikTok'taki dikey hikaye kaydırma özelliğine çevirdi.

Instagram, Tiktok'taki dikey hikaye kaydırma özelliğini getiriyor

DAHA KOLAY KULLANIM YOLDA

Rakip uygulamalardaki birçok özelliği kendi platformuna entegre eden şirket, dikey hikaye kaydırma özelliğinin test aşamasına çoktan başladı. Instagram'da en çok tercih edilen alan olan hikaye bölümünün bu özellik ile daha kolay bir kullanım sunacağı düşünülüyor.

Instagram, hikaye kısmı için Tiktok'taki dikey kaydırma özelliğini getiriyor

ÖZELLİĞİN SUNULACAĞI TARİH NETLEŞMEDİ

Şirket, prototipin oluşturulduğu test aşamasını tamamlandıktan sonra kullanıcıların beğenisine sunacak. Özelliğin ne zaman kullanıcılarla paylaşılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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