Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim 2021? Instagram Şifremi Unuttum nasıl değiştirebilirim?
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Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim 2021? Instagram Şifremi Unuttum nasıl değiştirebilirim?

Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim 2021? Instagram Şifremi Unuttum nasıl değiştirebilirim?
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Gizliliğinizi korumak için Instagram şifrenizi periyodik olarak değiştirmelisiniz. İster bir veri ihlalini duymuş olun, ister rutin bir şifre değişikliği yapmak istiyorsunuz ya da mevcut şifrenizi unuttuysanız , Instagram şifrenizi değiştirmek kolaydır. Peki, instagram şifremi unuttum ne yapabilirim 2021? instagram şifremi unuttum nasıl değiştirebilirim?

En iyi güvenlik için, büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayılar ve özel simgelerden oluşan benzersiz bir şifre kullanmalısınız.

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

Şifrenizi hatırlamıyorsanız, kolayca şifre sıfırlama talebinde bulunabilirsiniz.

1. Uygulamada veya web sitesinde oturum açma sayfasına gidin ("Giriş yap"a dokunmanız veya tıklamanız gerekebilir).

2. "Şifrenizi mi unuttunuz?" veya "Oturum açma konusunda yardım alın."

Instagram Şifremi Unuttum Ne Yapabilirim 2021? Instagram Şifremi Unuttum nasıl değiştirebilirim?

Parolanızı unutursanız, uygulamanın veya web sitesinin oturum açma sayfasından sıfırlama talebinde bulunun.

3. İstendiğinde kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin.

Instagram size şifre sıfırlama talimatları gönderecek ve hesap için yeni bir şifre oluşturabileceksiniz.

INSTAGRAM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞİR?

Mobil uygulamayı kullanarak Instagram şifrenizi nasıl değiştirirsiniz?

1. Profilinize gitmek için sağ alttaki profil resminize veya simgesine dokunun.

2. Sağ üstteki simgesine ve ardından Ayarlar'a dokunun.

3. Tap Güvenlik, ardından Parola'ya dokunun .

4. Mevcut şifrenizi girin ve ardından yeni şifrenizi girin.

5. Kaydet'e veya sağ üstteki'ye dokunun.

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