Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
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Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı

Hollanda'da bir televizyon kanalında yaptığı programla üne kavuşan model Yasmine Cecilia, evinde verdiği partiye katılan bir davetlinin saldırısına uğradı. Saldırganın suratına defalarca yumruk attığını belirten ünlü model, "Yere düştüğümde de vurmaya devam etti" dedi.

12.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:52

Instagram modeli Yasmine Cecilia evinde verdiği parti sonrası dehşet dolu anlar yaşadı. Partiye katılanlardan biri evi terk etmeyi reddettikten sonra genç kadına saldırdı.

Hollanda'da Ex On The Beach programıyla üne kavuşan model Yasmine Cecilia, kadına şiddet olaylarının son kurbanlarından biri oldu. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Cecilia, korkunç olayın kendi evinde verdiği partiden sonra yaşandığını söyledi.

"SURATIMA DEFALARCA YUMRUK ATTI"

Partinin sonuna doğru davetlilerin evi terk etmeye başladığını ancak bir kişinin koltukta uyuduğunu belirten genç model, "Onu uyandırdım ve partinin bittiğini evine gitmesini söyledim. Koltuktan kalktı ve yatak odama giderek kapıyı kilitledi. Kapıya vurarak gitmesini tekrarladığımda üzerime saldırdı. Suratıma defalarca yumruk attı. Yere düştüğümde de vurmaya devam etti" dedi.

Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı

KOMŞULARI ÇIĞLIKLARINI DUYDU

Kanlar içinde kalan genç kadının çığlıklarını duyan komşuları polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç modelin beyin travması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi.

"ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIM"

İki gün boyunca tedavi altında tutulan Cecilia, "Polis 5-6 saat gözaltında tuttuktan sonra adamı serbest bırakmış. Adaleti sağlamak için gerekli adımları atacağım. Kendimle ilgilenebilmek için bir süre sosyal medyayı kullanmayacağım. Güçlü ve bir arada durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Haber Yorumları (2)
KOG: Estetik işte şimdi zorunlu hale geldi. Kadının suratında antreman yapmış vicdansız.
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BURAK: Nasil.kiydin lan sefsz biz burda damacana ya bile nazik davraniyoruz
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 21:22:05. #1.15#
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