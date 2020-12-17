Instagram Lite nedir? Yalnızca 2 MB'lık Instagram Lite nasıl indirilir?

Instagram, dünyada en yaygın kullanılan sosyal medya hesaplarının başında geliyor. İnsanların vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu geçirdiği ve hayatlarından anlar paylaştığı Instagram uygulamasının yeni sürümü kullanıcılara duyuruldu. "Instagram Lite" daha az veri ve daha hızlı kullanım seçeneği ile merak uyandırdı. Peki Instagram Lite nedir?

Instagram'ın yeni sürümü "Instagram Lite" sosyal medya kullanıcılarına duyuruldu. Sadece 2 MB'lık yer kaplayacağı söylenen Instagram Lite hem daha az veri kullanacak hem de daha hızlı kullanım şansı yaratacak. Ayrıca depolama konusunda da cihazları daha az yoracak olan Instagram Lite şimdiden merak uyandırdı. Peki nedir bu Instagram Lite ve ne işe yarar? Instagram Lite nasıl indirilir?

INSTAGRAM LITE NEDİR?

Instagram Lite daha az yer kaplaması ve daha hızlı çalışması açısından şimdiden insanların merakını ve ilgisini kazandı. Instagram Lıte yine fotoğraf, video ve hikaye paylaşılabilecek bir sürüm olacak. Fakat bu "lite" sürümde Reels ve IGTV gibi büyük uygulamalar yer almayacak.

INSTAGRAM LITE NASIL İNDİRİLİR?

Instagram Lite duyurusu henüz yeni yayınlandı. Uygulama henüz kullanıma başlamadı fakat çok yakın bir tarihte erişime açık olacağı duyuruldu. Instagram Lıte uygulaması da diğer uygulamalar gibi uygulama marketlerinden indirilecek. Cihazları Android olanlar "Google Play Store", Iphone kullanıcıları "App Store" ve Huawei kullanıcıları ise Instagram Lıte uygulamasına "Huawei App Galery" üzerinden ulaşabilirler.