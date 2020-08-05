Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi
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Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi

Instagram bugün yeni kısa süreli video özelliği Reels'ı kullanıma sundu. TikTok benzeri uygulamada, Reels ile insanlar ses, efekt ve yeni yaratıcı araçlar kullanarak 15 saniyelik videolar çekebilecek ve bu videoları düzenleyebilecek.

05.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:19

Instagram'a gelen yeni özellikte; Reels videoları gönderi veya Story olarak paylaşılabilecek, ayrıca herkese açık hesaplar videolarının Keşfet sekmesindeki Reels'a ayrılmış bölümde görülmesini sağlayabilecek. Reels ile sunulan yaratıcı araçlar ve Keşfet sekmesindeki bu yeni bölüm ile Instagram, insanlara içerik üreticisi olma ve dünyanın her yerinden keşfedilme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

REELS NASIL OLUŞTURULUR?

Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli yaratıcı düzenleme araçları sunuyor. Bunlar:

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek. Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor.

REELS NASIL PAYLAŞILIR?

Herkese açık hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda akışta, takipçileriyle paylaşabiliyor. Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.

Gizli hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.

Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor. Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels'a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akışta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.

Reels videoları aynı zamanda Story, yakın arkadaşlar ve direct mesajlarda paylaşılabiliyor.

Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.

Instagram'a kullanıcılarının sevebileceği yeni özellik geldi

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları (2)
BARIŞ: Allah belanızı versin sizin inşallah
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AAAAA: BELA OKUMA LAN
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