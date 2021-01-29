"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı

Yatak üzerinde paylaştığı yarı çıplak fotoğraflarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

"TAMAMEN KAPATIP GİDİYORUM"

Son olarak tamamen soyunduğu bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Akkaya, "Bitti rahat olsun herkes son kare idi, Instagram kapatıp gidiyorum buralardan" notunu düştü.

İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımı;