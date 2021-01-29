"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı
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"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı

29.01.2021 08:23 | Son Güncelleme: 29.01.2021 08:47

Son dönemlerde sosyal medyadan paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren Deniz Akkaya, son paylaştığı karenin altına Instagram'ı kapatacağı notunu düştü.

Yatak üzerinde paylaştığı yarı çıplak fotoğraflarıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

"TAMAMEN KAPATIP GİDİYORUM"

Son olarak tamamen soyunduğu bir pozu takipçilerinin beğenisine sunan Akkaya, "Bitti rahat olsun herkes son kare idi, Instagram kapatıp gidiyorum buralardan" notunu düştü.

İşte Deniz Akkaya'nın o paylaşımı;

'Instagram'ı kapatıp gidiyorum' diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı

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Haber Yorumları (4)
HASAN: Kimin umrundasın sanki
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ECZACI: ilaç gibi kadın. :)
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MEHMET: Yeteri kadar soyundun ister git ister gitme Kafayi yedigin kesin Allah geri kalanlari bu gereksizlere benzetmesin
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