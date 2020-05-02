Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı

Eşi ve oğluyla karantinada olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından "Biz buna değeriz" diyerek bir marka için verdiği pozunu paylaştı. Evcen'in beyaz kıyafetler içinde verdiği poza beğeni yağdı.

Son zamanlarda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu Fahriye Evcen, 6 yıldır reklam yüzü olduğu marka için verdiği bir pozu paylaşarak işbirliklerinin altıncı senesini kutladı.

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Eşi ve çocuğuyla paylaşım yapmaya başlayan Fahriye Evcen'in "Çünkü biz buna değeriz demeyi çok seviyorum" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede 146 binden fazla beğeni aldı. Burak Özçivit ise eşi paylaşım yapar yapmaz beğendi.

BURAK'LA POZU 1 MİLYON BEĞENİ ALDI

Evcen, 5 gün öncede eşi Burak Özçivit'e sarıldığı fotoğrafı "Kalbim" notuyla paylaşmıştı. Çiftin samimi pozu ise bir milyon 400 bin beğeni almıştı.